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26.08.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Emmi
854.03 CHF 0.38%
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Um 09:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 852,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Bei 852,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 851,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 58 Stück.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 676,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 20,66 Prozent Luft nach unten.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,29 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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