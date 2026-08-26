Emmi Aktie News: Emmi steigt am Mittwochnachmittag

Die Emmi-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 852,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'488 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Emmi-Aktie sogar auf 860,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 851,00 CHF. Zuletzt wechselten 594 Emmi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 6,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 20,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,29 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025