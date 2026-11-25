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25.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag im Plus
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Emmi legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 1'008,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1'008,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'847 Punkten steht. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 1'012,00 CHF zu. Bei 1'004,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 620 Stück.
Am 25.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'012,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,56 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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