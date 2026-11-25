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25.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Emmi zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1'006,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1'006,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 1'012,00 CHF. Bei 1'004,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'171 Emmi-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'012,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 700,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 30,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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