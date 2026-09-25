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25.09.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi steigt am Vormittag

Emmi Aktie News: Emmi steigt am Vormittag

Die Aktie von Emmi zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 836,00 CHF.

Emmi
842.72 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 836,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'822 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 836,00 CHF aus. Bei 835,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 83 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,09 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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