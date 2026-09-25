Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Emmi gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 848,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 848,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Bei 849,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 835,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'427 Emmi-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 676,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,28 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner plädiert für stärkere Beteiligung privater Kassen (Spiegel Online)
|
22.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.