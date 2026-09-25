Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 848,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Bei 849,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 835,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'427 Emmi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 676,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,28 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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