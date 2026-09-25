Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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25.09.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Emmi zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 840,00 CHF.
Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 840,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. In der Spitze gewann die Emmi-Aktie bis auf 843,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 835,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 542 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 8,33 Prozent zulegen. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,52 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,09 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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