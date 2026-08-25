Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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25.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 846,00 CHF nach oben.
Die Emmi-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 846,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. In der Spitze gewann die Emmi-Aktie bis auf 846,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 843,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 49 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 676,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 25,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,29 CHF.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,32 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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