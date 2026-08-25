Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 847,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'387 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Emmi-Aktie bei 854,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 843,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'029 Emmi-Aktien gehandelt.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 676,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 25,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,29 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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