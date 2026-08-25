Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittag nordwärts

Das Papier von Emmi legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 848,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'373 Punkten tendiert. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 849,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 843,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 564 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 7,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,29 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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