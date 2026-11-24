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24.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Emmi. Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1'006,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Emmi-Aktie bei 1'006,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'000,00 CHF. Bisher wurden heute 2'504 Emmi-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'006,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 43,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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