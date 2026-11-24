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24.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Emmi. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 1'004,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1'004,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'006,00 CHF an. Mit einem Wert von 1'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'637 Emmi-Aktien.
Bei 1'006,00 CHF markierte der Titel am 24.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,20 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.12.2025 (700,00 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 43,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,22 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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