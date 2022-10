Emmi Aktie News: Emmi am Mittag im Aufwind

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag von seiner freundlichen Seite. Auch der DAX verbucht zum Wochenstart Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Märkte liefen zum Wochenstart in verschiedene Richtungen: In Japan ging es leicht bergauf, während Chinas Börsen einbrachen.