Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagvormittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Emmi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 832,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 832,00 CHF aus. Bei 831,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 832,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 19 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 9,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 676,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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