Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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24.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 837,00 CHF zu.
Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 837,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'758 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie legte bis auf 839,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 832,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 446 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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