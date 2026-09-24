Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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24.09.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 838,00 CHF nach oben.
Das Papier von Emmi konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 838,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten tendiert. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 839,00 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 832,00 CHF. Zuletzt wechselten 278 Emmi-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 7,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 19,33 Prozent wieder erreichen.
Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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