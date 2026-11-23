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23.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Emmi
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Emmi. Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 993,00 CHF.
Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 993,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'486 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Emmi-Aktie bis auf 986,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 986,00 CHF. Bisher wurden heute 830 Emmi-Aktien gehandelt.
Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 998,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.12.2025 Kursverluste bis auf 700,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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