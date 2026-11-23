Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 992,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 986,00 CHF. Bei 986,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'795 Emmi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 999,00 CHF erreichte der Titel am 23.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Bei 700,00 CHF fiel das Papier am 09.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,44 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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