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23.11.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Emmi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 993,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 993,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'607 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Emmi-Aktie bis auf 986,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 986,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'074 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 23.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 0,60 Prozent niedriger. Am 09.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 700,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.
Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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