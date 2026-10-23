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23.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 915,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 915,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 915,00 CHF. Bei 920,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Emmi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 921,00 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,66 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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