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23.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Emmi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 917,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 917,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 913,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 920,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 486 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2026 auf bis zu 921,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 0,44 Prozent zulegen. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,66 Prozent.
Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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