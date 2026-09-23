Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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23.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 848,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 848,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Bei 848,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 843,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 118 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. 7,31 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,28 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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