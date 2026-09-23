Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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23.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 835,00 CHF ab.
Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 835,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Die Emmi-Aktie sank bis auf 832,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 843,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 479 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 19,04 Prozent sinken.
Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 23.09.2026
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