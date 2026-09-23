Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit Verlusten

Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 841,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'800 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 838,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 843,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 327 Aktien.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 910,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,22 CHF je Emmi-Aktie.

Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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