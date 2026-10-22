Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 906,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'465 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 906,00 CHF. Bei 906,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 38 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2026 auf bis zu 920,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,55 Prozent. Bei 700,00 CHF fiel das Papier am 09.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 29,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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