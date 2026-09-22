Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 834,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 834,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 834,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 86 Emmi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 9,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 676,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,17 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,00 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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