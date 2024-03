Emmi Aktie News: Emmi am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 921,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'330 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 921,00 CHF an. Bei 913,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 706 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 975,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Bei einem Wert von 820,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Nach 15,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,90 CHF je Emmi-Aktie.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Am 13.08.2025 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 42,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch