22.01.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Emmi. Zuletzt konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 745,00 CHF.

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 745,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'321 Punkten liegt. Der Kurs der Emmi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 749,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 737,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'699 Emmi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (851,00 CHF) erklomm das Papier am 04.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,23 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 676,00 CHF ab. Abschläge von 9,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 16,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 17,34 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Emmi am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 42,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

