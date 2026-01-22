Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 745,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'321 Punkten liegt. Der Kurs der Emmi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 749,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 737,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'699 Emmi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (851,00 CHF) erklomm das Papier am 04.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,23 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 676,00 CHF ab. Abschläge von 9,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 16,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 17,34 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Emmi am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 42,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie etwas fester: Milchverarbeiter schlägt Alexander Kühnen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Emmi-Aktie gewinnt: Übernahme von The English Cheesecake Company

Emmi-Aktie fester: Auflösung der Aktionärsgruppe ZMP Invest, MIBA, Käsermeister