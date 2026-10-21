Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Mittag freundlich

Die Emmi-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 913,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 913,00 CHF. Bei 904,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 457 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 920,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 700,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 30,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025