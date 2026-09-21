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21.09.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht

Die Aktie von Emmi gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 836,00 CHF zu.

Emmi
828.75 CHF 1.23%
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Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 836,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Bei 841,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 841,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 8,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’240.48 9.00 S7BCRU
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Long 12’436.02 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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