Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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21.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht
Die Aktie von Emmi gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 836,00 CHF zu.
Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 836,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Bei 841,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 841,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.
Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 8,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.
Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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