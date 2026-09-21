Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 828,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Emmi-Aktie bei 825,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 841,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 481 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 9,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,17 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025