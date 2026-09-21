Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Montagmittag ins Minus

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 829,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie sank bis auf 825,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 841,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 166 Stück.

Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,77 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 676,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,46 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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