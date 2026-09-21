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21.09.2026 12:29:00

Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Montagmittag ins Minus

Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Montagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Emmi. Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 829,00 CHF.

Emmi
828.29 CHF 1.17%
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Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 829,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie sank bis auf 825,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 841,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 166 Stück.

Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,77 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 676,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,46 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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