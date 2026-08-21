Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Einbussen

Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 825,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 825,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 832,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 244 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Gewinne von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 22,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,29 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025