Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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21.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von Emmi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 825,00 CHF abwärts.
Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 825,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 825,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 832,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 244 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Gewinne von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 22,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,29 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,61 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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