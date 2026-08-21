Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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21.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 834,00 CHF ab.
Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 834,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 825,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 832,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 792 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 9,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.
Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,29 CHF je Emmi-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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