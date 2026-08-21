Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittag südwärts

Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 834,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 825,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 832,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 792 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 9,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,29 CHF je Emmi-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025