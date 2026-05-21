Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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21.05.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagvormittag in Grün
Die Aktie von Emmi zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 838,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'932 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 845,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 845,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16 Stück gehandelt.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 859,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 19,33 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,23 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,68 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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