Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 981,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Emmi-Aktie bis auf 970,00 CHF. Bei 970,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 51 Emmi-Aktien gehandelt.

Am 18.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 998,00 CHF. 1,73 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 40,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,22 CHF.

Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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