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20.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Freitagnachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Emmi. Das Papier von Emmi legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 985,00 CHF.
Das Papier von Emmi konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 985,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 988,00 CHF. Mit einem Wert von 970,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'249 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 998,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 700,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,93 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 20.11.2026
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