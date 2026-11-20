Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 987,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 988,00 CHF. Mit einem Wert von 970,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'085 Stück gehandelt.

Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 998,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 1,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Mit Abgaben von 29,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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