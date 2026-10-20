Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag in Grün

Die Emmi-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 915,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze gewann die Emmi-Aktie bis auf 915,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 912,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 73 Emmi-Aktien.

Bei 915,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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