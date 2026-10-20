Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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20.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Emmi zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Emmi-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 912,00 CHF.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Emmi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 912,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'319 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Emmi-Aktie bei 920,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 910,00 CHF. Mit einem Wert von 912,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 937 Emmi-Aktien gehandelt.
Bei 920,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 30,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,14 CHF je Emmi-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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