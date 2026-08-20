Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Vormittag tiefer

Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 828,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Emmi-Aktie bei 828,00 CHF. Bei 834,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 235 Aktien.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 9,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,36 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,32 CHF.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,70 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025