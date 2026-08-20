Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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20.08.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 845,00 CHF.
Das Papier von Emmi legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 845,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'130 Punkten steht. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 850,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 834,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 1'472 Aktien.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,69 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,32 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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