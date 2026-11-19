Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 986,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'953 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 985,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 990,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 257 Emmi-Aktien.

Bei 998,00 CHF erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,22 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF je Aktie ausschütten.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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