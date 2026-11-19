Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 970,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'838 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 970,00 CHF aus. Mit einem Wert von 990,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'448 Emmi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2026 auf bis zu 998,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 27,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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