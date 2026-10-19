Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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19.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht
Die Aktie von Emmi gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Emmi legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 909,00 CHF.
Die Emmi-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 909,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'201 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 909,00 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 905,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 912,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 0,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 29,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,14 CHF je Emmi-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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