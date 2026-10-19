Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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19.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 899,00 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 899,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'210 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 894,00 CHF. Mit einem Wert von 905,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 427 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 912,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Bei 700,00 CHF fiel das Papier am 09.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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