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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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19.08.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 860,00 CHF.

Emmi
853.82 CHF -2.07%
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Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 860,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'186 Punkten steht. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 860,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 870,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119 Emmi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,81 Prozent. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 676,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 21,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,32 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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