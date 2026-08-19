Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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19.08.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 842,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 842,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten realisiert. Die Emmi-Aktie gab in der Spitze bis auf 836,00 CHF nach. Mit einem Wert von 870,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'832 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 19,71 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,32 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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