Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 846,00 CHF.
Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 846,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 841,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 870,00 CHF. Bisher wurden heute 984 Emmi-Aktien gehandelt.
Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,57 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,71 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025
Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
12:29
|Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
06:57
|Emmi confirms strategic course with strong volume growth and progress on all earnings levels (EQS Group)
|
06:57
|Emmi bestätigt strategischen Kurs mit starkem Volumenwachstum und Fortschritten auf allen Ergebnisebenen (EQS Group)
|
18.08.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.