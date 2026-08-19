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19.08.2026 12:29:00

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 846,00 CHF.

Emmi
829.53 CHF -4.85%
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Die Emmi-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 846,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 841,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 870,00 CHF. Bisher wurden heute 984 Emmi-Aktien gehandelt.

Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,57 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,71 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’284.73 13.84 S4BTCU
Short 15’815.38 8.95 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’807.99 19.62 SGBRFU
Long 13’500.47 13.84 S1B6WU
Long 12’923.34 8.90 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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