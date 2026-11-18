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18.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag schwächer
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 986,00 CHF.
Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 986,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 986,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 989,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'195 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 998,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.12.2025 (700,00 CHF). Mit Abgaben von 29,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 18.11.2026
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